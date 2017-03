Expoalta de 2017; vendas de passaportes começam na semana que vem

Kariny Santos

O “vai e vém” das discussões em torno dos bloqueios de estradas e desocupação da área de segurança do Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, não deve impedir a realização da 31ª Expoalta. Conforme o presidente do sindicato Rural de Alta Floresta, Valmir Coco, a feira vai acontecer e os passaportes devem começar a ser comercializados já na próxima semana.

A preocupação iniciou com o bloqueio da principal via de acesso ao parque de exposições, a estrada da cabeceira do aeroporto, que foi interditada pela prefeitura municipal uma vez que o local faz parte da área de segurança do aeroporto. Conforme o presidente do Sindicato, vai acontecer mesmo que a estrada não seja liberada até o dia da exposição, “a feira já está comprada, os passaportes ainda dependemos da gráfica, mas acredito que até o final de semana eles devem entregar alguma coisa e já começamos a vender”, para acesso existem as ligações pela MT – 208 e pelo Bairro Cidade Bela ao parque de exposições.

Desde o início do ano a prefeitura tem buscado maneiras de realocar as famílias que moram há muitos anos no local já que foi solicitado pela Aeronáutica a desocupação da área. As casas que foram construídas pelo próprio município para abrigar agências de táxi aéreo no período do garimpo, porém com o findar das atividades garimpeiras as agências deixaram de atuar, mas ficou a estrutura que foi ocupada por pessoas ligadas às agencias.

31ª edição da Expoalta – Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial este ano conta com um diferencial, com o início marcado para o dia 1º de junho e encerramento no dia 04, a Exposição terá três Shows, sendo na abertura quinta-feira dia (1º), a dupla Guilherme e Santiago, na sexta-feira dia (02), Murilo e Vinicius e no dia (03) sábado, show com a dupla João Neto e Frederico e show de prêmios no domingo (04). As parcerias já existentes com entidades, como CEEDA e APAE, permanecem também nesta edição da Expoalta. A venda de passaportes terá início em março e nesta edição com um preço mais acessível de R$80,00 (oitenta reais).