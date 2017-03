Avião com capacidade para 66 passageiros fará linha que liga Alta Floresta à Manaus (AM) e Belém (PA)

Da Redação

A MAP Linhas Aéreas solicitou à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, a autorização de voos regulares que vão interligar as cidades mato-grossenses Alta Floresta e Sorriso, com Manaus no Amazonas, Itaituba, Altamira e Belém no Pará.

O processo de autorização dos voos foi protocolado na quinta-feira (16) na entidade. Os voos estão previstos para começar no dia 15 de junho deste ano.

Segundo o site CGB Online, especializado em notícias sobre aviação, os voos ocorrerão nas quartas e sextas-feiras com saída de Manaus – AM (MAO para a sigla da aeronáutica) às 7h00 com ponte em Itaituba – PA (ITB), Alta Floresta – MT (AFL) e chegada em Sorriso – MT (SMT) às 11h38, fazendo o caminho inverso com saída às 12h:08 e chegada às 16h47.

Há uma segunda frequência, nas quartas-feiras, com saída de Belém – PA (BEL) às 07h00, com ouso em Altamira – PA (ATM), Itaituba (ITB), Alta Floresta (AFL) e Sorriso (SMT) com chegada prevista para as 13h14. No caminho inverso a saída de Sorriso será às 13h54 e chegada em Belém às 20h09.

Os aviões apresentados no pedido de HOTRAN (Horário de Transportes) terão capacidade para 66 passageiros.

Confira os detalhes do voo:

PAM5918 – QUA e SEX – MAO 07h00 – 09h14 ITB 08h44 – 11h22 AFL 10h52 – 11h38 SMT – AT72 (66 pax)

PAM5919 – QUA e SEX – SMT 12h08 – 12h54 AFL 13h24 – 15h03 ITB 15h33 – 16h47 MAO – AT72 (66 pax)

PAM5926 – QUA – BEL 07h00 – 08h13 ATM 08h43 – 09h50 ITB 10h20 – 11h58 AFL 12h28 – 13h14 SMT – AT72 (66 pax)

PAM5927 – QUA – SMT 13h54 – 14h40 AFL 15h10 – 16h49 ITB 17h19 – 18h25 ATM 18h55 – 20h09 BEL – AT72 (66 pax)

AFL: Alta Floresta

ATM: Altamira

BEL: Belém

ITB: Itaituba

MAO: Manaus

SMT: Sorriso