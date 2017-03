Crime passional é registrado em Carlinda

Um homicídio por motivação passional foi registrado nesta sexta-feira, 17, em uma residência localizada no setor de chácaras na Linha 11, a pouco mais de um quilômetro do perímetro urbano de Carlinda (cerca de 30 km de Alta Floresta). A vítima uma mulher de 69 anos foi encontrada morta dentro do banheiro de sua residência.

A PM foi acionada pelo filho da vítima, após encontrá-la caída de bruços e com ferimentos pelo corpo, toda ensanguentada, a emergência chegou a ser acionada, porém a mulher não resistiu e veio a óbito ainda no local.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Carlinda, o crime foi cometido pelo próprio marido da vítima, um homem de 76 anos, que foi detido pela PM e Polícia Judiciária Civil, no inicio da tarde de sexta-feira, na linha 23 ainda no setor de chácaras.

Segundo o depoimento do suspeito aos policiais a motivação do crime seria que o casal estava enfrentado problemas no relacionamento; e no dia do ocorrido o suspeito alegou que não aguentando mais as constantes brigas tentou contra a vida de sua esposa com um objeto corto-contundente. De acordo com relatos de familiares o suspeito sentia ciúmes excessivos da vitima o que influenciava nos conflitos.

O mesmo foi detido e encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, para as providências que o caso requer.