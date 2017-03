CDL provoca reunião com vereadores e quer que o município multe quem não limpar terrenos baldios

Da Redação

A luta é antiga, mas agora pode ser que finalmente a Câmara consiga por em prática uma legislação para punir proprietários de terrenos baldios que não mantenham a limpeza em suas áreas. A proposta de punir com pesadas multas quem não cuidar de seus terrenos foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 17, por integrante da CDL a um grupo de vereadores que compareceu à uma reunião convocada pela entidade. A Câmara, apenas no mandato passado, já tentou por duas vezes instituir a multa, mas a lei foi derrubada por vereadores de oposição, já que a proposta era do Executivo.

“A CDL fez uma proposta de Lei para que o executivo mande para esta casa, aonde obriga as pessoas a limparem seus terrenos, criando multa inclusive, é uma proposta extremamente importante, nós vamos estudar ele, acredito que vai ser aprovado na integra”, explicou o presidente da Câmara, vereador Emerson Machado. “Em outras cidades existem as penalidades, e aqui não pode ser diferente”, emendou.

Outras duas propostas foram apresentadas pela entidade lojista na reunião com a edilidade, a de proibir ambulantes com produtos sem origem ou de origem duvidosa, e a de regulamentar o transito no centro da cidade, em horário comercial, de caminhões de dois até três eixos.

O presidente da Câmara afirmou que, partindo da CDL a proposta, a tendência é que os três projetos, principalmente o de terrenos baldios, não encontre a resistência que encontrou no passado, “infelizmente tem vereadores que votam contra tudo e já votaram duas vezes contrário, a gente não pode votar contra projetos que vem para melhoria da nossa sociedade, mas eu acredito que agora, sendo uma proposta da CDL que tomou frente, eu acredito que será aprovado”, afirmou.