Câmara homenageia mulheres em sessão solene

Da Redação

A sexta-feira, 17 foi especial para um grupo de 13 mulheres que foram agraciadas com o prêmio “Mulher Destaque”, uma honraria que atingiu a 10ª Edição e que homenageou mulheres de todos os níveis e classes sociais, escolhidas por cada um dos 13 vereadores na Casa de Leis. O premio foi entrega à donas de casa, professoras, uma juíza, empresárias, lideres religiosas, que demonstraram muita emoção ao receber o prêmio.

A emoção também se fez presente em alguns pronunciamentos dos vereadores, Marcos Menin, um dos novatos na atual legislatura fez questão de homenagear a sua mãe, dona Helena Menin e não conseguiu esconder o nervosismo ao anunciar a sua homenageada, mas conteve as lágrimas, o mesmo não acontecendo com o vereador Mequiel Malaquias que escolheu uma mulher de seu convívio social, dona Maria Roque Leles, e disse que ela lembrava a sua mãe, ele chorou na Tribuna ao comentar a ausência de sua genitora e pelo que representava dona Maria, o público aplaudiu o vereador.

Ao final do evento o presidente da Casa, Emerson Machado disse que estava emocionado com o sucesso da sessão solene e agradecido às homenageadas e seus familiares que superlotaram as dependências da Câmara para acompanhar a sessão. “As mulheres merecem toda a nossa homenagem e o nosso carinho, essa sessão é uma forma da gente retribuir a elas”, disse machado. A homenageada do presidente foi a senhora Hilda Marcelino Patel, que faz vários trabalhos comunitários, dentre eles a participação na pastoral carcerária, com visitas regulares aos presos da cadeia pública.