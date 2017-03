Agora sim; por falha do estado, somente agora ambulância será utilizada em AF

Kariny Santos

A forte chuva que caiu na região de Alta Floresta na manhã de sexta-feira (17), atrasou, mas não impediu a solenidade oficial de entrega de dois veículos; uma Ambulância para atender a secretária municipal de saúde e um Fiat Strada destinado a secretária de vigilância ambiental do município. A solenidade que aconteceria em frente ao paço municipal, foi realizada no saguão de entrada da Prefeitura.

De acordo com o Chefe de gabinete Coronel Ribeiro a ambulância chegou ao município ainda no final do ano de 2016 através de doação da Assembléia Legislativa de Mato Grosso, porém ainda não havia entrado em operação devido à falta de documentação, emplacamento e ser publicado em Diário Oficial, fato que foi realizado apenas em 2017, “o estado não havia publicado em Diário Oficial, então legalmente nós não poderíamos utilizar este carro, sob pena de sermos responsabilizados por qualquer acidente judicialmente, então nós temos que trabalhar com o pé no chão e dentro da legalidade”, Já o veículo Fiat Strada foi adquirido através de uma parceria entre o município e o governo de Estado.

Conforme o Coronel Ribeiro em uma visita recentemente em Alta Floresta o coordenador geral da defesa civil no Estado de Mato Grosso, ressaltou que o município é exemplo em combate ao Aedes Aegypti, vetor de diversas doenças em especial o Zika Virus, a dengue e chikungunya, “Alta Floresta é hoje um município referência no Estado do Mato Grosso no combate do aedes, referência em números e nós queremos manter esses números”, na próxima semana a Prefeitura municipal por meio da vigilância ambiental e defesa civil em parceria com o Corpo de Bombeiros municipal, vai iniciar o projeto para a realização de um curso para voluntários ao combate do Aedes, onde realizará após a capacitação um mutirão pelos bairros do município, a expectativa do executivo municipal é contar com o Exército para fazer um ‘pente fino’ em Alta Floresta.

De acordo com o coordenador da vigilância ambiental Silvio Cardoso, com a aquisição do veiculo vai dar uma maior agilidade nas ações da vigilância e consequentemente para os anseios da população, “é um veículo que vai nos ajudar muito nos trabalhos que temos desenvolvido durante esses anos”, ressaltou.

A solenidade contou com a presença de representantes da sociedade civil organizada, membros do legislativo municipal, já do executivo o Prefeito Municipal Asiel Bezerra, não estava presente devido a problemas de saúde, mas foi representado pelo chefe de gabinete Coronel Antônio Ribeiro que repassou a chaves dos veículos aos representantes das pastas, Claudiomiro Vieira da saúde e Silvio Cardoso da Vigilância ambiental.