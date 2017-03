Polícia intensifica blitze na Operação Bairro Seguro

A Policia Militar realizou ontem cinco blitze, uma no trevo do Jardim Araras, outra no trevo Chapeu de Couro que faz o entroncamento para acesso á Paranaíta e Nova Bandeirantes, uma em frente ao Ula Ula, na perimetral Teles Pires na ligação entre Cidade Bela e São José Operario e, no início da noite de ontem, próximo ao Copom, na avenida Ariosto da Riva.

O objetivo das blitze segundo um dos oficiais contactados por nossa reportagem é a retirada de circulação armas de fogo e drogas. No entanto os policiais estão atentos também às questões envolvendo documentação de veículos e condutores, como CHNs vencidas, documentos de veículos atrasados, ou outros problemas que venham a surgir.

Hoje deve ser apresentado um balanço provisório da operação que deve seguir pelo final de semana.