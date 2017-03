VERGONHA: Hospital Regional perde número por falta de pagamento

Da Redação

De acordo com as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), órgão que fiscaliza e regulamenta o setor de telefonia do País, após 90 dias de inadimplência, a operadora pode retomar a linha do consumidor inadimplente. Foi o que, segundo o vereador Luis Carlos Queiroz (PMDB) aconteceu com o Hospital Regional de Alta Floresta. O vereador utilizou a Tribuna da Casa de Leis ontem para denunciar a existência de três folhas de salário atrasados para os médicos da unidade, a perda do telefone da unidade, além de uma fila de mais de 1.300 atendimentos na ala ortopédica do hospital. O vereador cobrou também a conclusão das UTIs do hospital regional.

“O legislativo poderia até sugerir uma moção repudiando a este governo, mas não é isto que estamos aqui hoje solicitando, eu gostaria que fosse feito um ofício ao governador Pedro Taques, gostaria de pedir a assinatura de todos os companheiros vereadores em relação aos mais de 1.300 pessoas que estão na fila esperando por ortopedia, em relação ao telefone cortado, em relação aos três meses de salário atrasado e a finalização da nossa UTI”, disse Luís Carlos na Tribuna nesta terça, 14.

O vereador não poupou críticas ao Governo e também denunciou um “possível calote” em relação ao Fethab Fundo Estadual de Transporte e Habitação, já que houve uma diminuição substancial do repasse mensal que vinha sendo feito. “Infelizmente mais um possível calote do Governo do Estado em relação ao Fethab, o município com mais de 2.000 km de vicinais, com mais de 500 km de estradas de responsabilidade do governo do estado, que passou a ser responsabilidade da prefeitura, e hoje de 500 mil reais, passando para 103 mil reais, eu, sinceramente, se fosse prefeito eu devolveria estas estradas de responsabilidade do governo do estado”, decretou.