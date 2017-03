Saque de FGTS movimenta agência da Caixa em Alta Floresta

Kariny Santos

O movimento de trabalhadores na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Ariosto da Riva, Centro de Alta Floresta, na manhã desta terça-feira (13) foi intenso por conta dos saques do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Havia filas com pelo menos 150 pessoas aguardando atendimento. A maioria ainda busca explicações de quantia dos valores, saldos e problemas no saque.

Na fila de espera a maioria das pessoas se queixa da demora do atendimento uma vez que, nos valores acima de R$ 3 mil reais, os saques devem ser feitos nos caixas no interior da agência, já valores menores no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Estes saques podem ser feitos também nas lotéricas. A Caixa recomenda que os trabalhadores tenham sempre em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para saque acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação desses documentos.

Conforme a Caixa Econômica Federal, os nascidos março, abril e maio, podem sacar o beneficio a partir de 10 de abril, no caso daqueles que nasceram em junho, julho e agosto o saque estará liberado em maio. Para os nascidos em setembro, outubro e novembro a Caixa Econômica irá liberar o saque do FGTS de contas inativas em junho. Enquanto, os nascidos em dezembro sacam em julho.

O trabalhador que não sabe se tem dinheiro a receber pode acessar o site sobre as contas inativas aonde haverá informações sobre valores, data de saque e os canais disponíveis para a realização do pagamento.