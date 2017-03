Rumores sobre vagas aumenta a procura no Sine/AltaFloresta

Kariny Santos

Rumores sobre possíveis vagas de trabalho em usinas hidrelétricas da região tem lotado a sede do SINE em Alta Floresta todas as semanas desde o início de janeiro. Nesta terça-feira, 10, centenas de pessoas amanheceram em frente ao SINE na em busca de emprego. A movimentação teve início com a mudança de empresa que administram a obra da Usina Hidroelétrica São Manoel.

Segundo o coordenador do SINE, Valdecir Alves, a propagação de que há vagas de trabalho disponíveis em empreendimentos na região, acaba causando o tumulto, porém a empresa que está à frente da construção da usina solicitou que o SINE apenas fizesse o recolhimento de Curriculum dos candidatos, “os interessados em trabalhar na usina tem que deixar os currículos aqui no Sine e a proporção que a empresa for solicitando a gente vai encaminhando, para evitar aquela aglomeração aqui na porta do Sine que não precisa mais com esse método”, explicou o coordenador que garante que mais de 600 candidatos já foram encaminhados conforme as especificações que são feitas pelas empresas.

Conforme Valdecir desses candidatos encaminhados pelo Sine, praticamente todos foram contratados, porém hoje o Sine acumula cerca de 2 mil currículos apenas para os empreendimentos hidrelétricos. “Hoje nós temos quase dois mil currículos e nós vamos enviar conforme eles forem solicitando dentro do perfil que a empresa busca, não de qualquer jeito”, ressaltou.

Em conversa na manhã desta terça-feira 13, com os candidatos as maiores reclamações são relacionadas as contratações de funcionários que não moram no município e nem no Estado de Mato Grosso, os relatos são de que ônibus de outros estados tem vindo a Alta Floresta com trabalhadores para serem fichados na usina.