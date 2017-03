Banco de Sangue: UCT de Alta Floresta faz tipagem sanguínea em integrantes do TG, potenciais doadores

Kariny Santos

A unidade de coleta e transfusão de sangue – UCT de Alta Floresta, realizou nesta segunda-feira 13, a coleta de amostras de sangue de 91 atiradores, para a tipagem das fardas. Na manhã deste sábado (18) será realizada, na sede do Tiro de Guerra 009/01 a coleta de sangue de cerca de 40 atiradores, potenciais doadores de sangue.

Conforme a Biomédica Luana Batirola em 2016 o TG de Alta Floresta foi um grande colaborador para a doação de sangue, mantendo sempre os estoques doações abastecidos, uma vez que por diversas vezes no ano sofreu com os números reduzidos de doações. “A importância de uma parceria com o tiro de por durante o ano inteiro os Sargentos mandavam doadores quando nosso estoque estava em baixa. E em contra partida damos os laudos das tipagens para as fardas”, destacou.

Segundo a Biomédica é importante essas parcerias, pois além com as baixas com os números de doações existe a necessidade de uma rotatividade de bolsas, pois elas possuem validade. “Então para manter esse estoque temos que coletar pelo menos 5 bolsas por dia”, explicou.

Requisitos básicos para doação: Estar em boas condições de saúde; Ter entre 18 e 65 anos; Pesar no mínimo 50 quilos; Estar descansado e alimentado; Apresentar documento oficial com foto;

Impedimentos temporários: Gripe: aguardar 7 dias; Gravidez; 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana; Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses); Ingestão de bebida alcoólica nas 4 horas que antecedem a doação; Tatuagem realizada nos últimos 12 meses; Situações nas quais houve maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como não usar preservativo com parceiros ocasionais ou desconhecidos.

Aguardar 12 meses; Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato-Grosso, Pará e Tocantins são estados onde a incidência de transmissão de malária é maior. Quem esteve nesses estados deve aguardar 6 meses. Quem morou, aguardar três anos.

Impedimentos definitivos: Hepatite após os 10 anos de idade; Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e doença de chagas; Uso de drogas injetáveis; e Malária.