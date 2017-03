Revista Judicare do Curso de Direito da FADAF recebe nota de conceito B5

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

A Revista Eletrônica Judicare do Curso de Direito da Faculdade de Direito de Alta Floresta recebeu o QUALIS B5, avaliação concedida pela CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior). A função do QUALIS é exclusivamente para avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação. O Qualis disponibiliza uma lista com a classificação de diversos periódicos científicos em estratos, sendo A1 atribuído como nível mais elevado e C como nível mais baixo.

A revista do curso de Direito foi fundada em 2011, quando publicou sua primeira edição eletrônica. Publica artigos que tratam do direito, na sua complexidade, tanto sob o prisma da lei em sentido estrito, quanto da norma jurídica em aplicação e transformação, em prol de uma sociedade melhor, dentro daquilo que se busca como compromisso para com a cidadania e a formação acadêmica crítica.

O Editor da Revista, Roberto de Paula, Prof. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, que destaca a importância da Revista para a comunidades acadêmica e a sociedade de Alta Floresta e Região: “a conquista do Qualis B5 representa todo histórico de esforços do corpo docente e discente da Instituição que se empenha não só em reproduzir o Direito, mas em criar, questionar e tensionar o Direito. O espaço para publicação se estende não só aos acadêmicos, pesquisadores e profissionais do Direito, mas está aberto à interdisciplinariedade dialógica que contemple uma discussão com o Direito Constitucional, Agrário e Ambiental, que são os eixos temáticos da revista”.

A revista já publicou 10 volumes, sendo dois por ano, semestralmente e já está com edital aberto para a publicação do primeiro semestre de 2017, recebendo artigos que versem sobre Direito Ambiental, Direito Constitucional e Direito Agrário. Os trabalhos serão recebidos entre os dias 08 de fevereiro a 24 de abril de 2017 e serão avaliados por ordem de data de recebimento, site http://www.judicare.com.br/.