Hospital de Câncer está precisando de doações de alimentos

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) está precisando de doações de arroz, suco concentrado e suplemento Nutren Active ou Sustagen. Com uma média de 6.500 atendimentos por mês, o Hospital serve mil refeições diárias para pacientes, acompanhantes e colaboradores.

O HCanMT usa mensalmente 1.200 quilos de arroz, 450 garrafas de suco concentrado e utiliza o Nutren Active ou Sustagen para enriquecer com vitaminas o leite consumido pelos pacientes. “A nossa necessidade é constante, porque queremos dar aos nossos pacientes a melhor alimentação para cada tipo de tratamento”, afirma a Coordenadora da Nutrição do Hospital Luana Falcão.

Além de alimentos, o Hospital conta com outras formas para que a sociedade possa ajudá-lo. Para doação financeira, basta imprimir o boleto do valor desejado no banner Amigos da Cura, que tem como parceiro o Sicredi, no site www.hcancer.com.br. O HCanMT também recebe doações de roupas, utensílios, calçados, brinquedos e itens diversos em bom estado, para serem vendidos no bazar.

Recentemente, o Hospital realizou uma parceria com uma confeccionadora de perucas em São Paulo. Por isso, os cabelos recebidos acima de 20 cm são enviados para este fim. Alguns cabelos que não atendem a exigência da parceria são vendidos e o recurso é revertido para as atividades de manutenção do HCanMT.

Para informações sobre doações: 3648-7567 – 3648-7569. Para informações gerais: 3648-7540.