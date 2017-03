Unemat – MT abre três processos seletivos, um para AF

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) está realizando três processos seletivos para a contratação temporária de professor da Educação Superior. As inscrições são gratuitas, estarão abertas na próxima sexta-feira, dia 17 de março e serão encerradas no dia 31 de março. As remunerações vão de de R$2.373,42 até R$5.458,83.

O primeiro edital é para atuação no campus de Alta Floresta – MT, na Faculdade de Ciências Biológicas e Agrárias, cuja oferta é de 22 vagas mais cadastro reserva. O segundo é para o campus de Juara – MT, na Faculdade de Educação e Ciências Sociais Aplicadas, oferecendo 3 vagas mais cadastro de reserva. O último é direcionado ao campus em Sinop – MT, na Faculdade de Educação e Linguagem, cujas vagas são apenas para cadastro de reserva.