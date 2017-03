ENCARECENDO… Azul vai cobrar R$ 30,00 por bagagens, após Anac acabar com franquia obrigatória

A Azul Linhas Aéreas, que em Mato Grosso opera em Cuiabá, Sinop e Alta Floresta, anunciou que oferecerá duas opções de tarifas. Quem comprar bilhete e não despachar de bagagem terá desconto de até R$ 30.

Se o passageiro quer levar uma mala no porão do avião, a Azul cobrará R$ 30 por cada mala de até 23 kg. A compra adicional do serviço poderá ser feita a qualquer momento após a aquisição da passagem. Em caso de excesso de peso, a Azul manterá a política atual de cobrar por quilo a mais. O valor muda de acordo com a rota. Em um voo entre os aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 23 por quilo, informa o UOL.

A empresa informou também que as mudanças já começaram em algumas rotas. As passagens estarão disponíveis para compra com antecedência mínima de 28 dias.

As novas regras são possíveis em virtude de uma resolução da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) que acabou com a franquia obrigatória de bagagem e cada empresa pode definir suas próprias regras para as bagagens.