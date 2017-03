É BEM MATO GROSSO: Governo registra gasto de R$ 30,7 milhões com buffet

O governo do Estado planeja gastar até R$ 30,755 milhões com serviços de coffe-break para atender a demanda do Poder Executivo. A ata de registro de preço foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) que circula nesta quinta-feira (9).

No total, são seis lotes dos quais aparece como fornecedor o Buffet Pires de Miranda & Cia.

No primeiro lote destinado a atender a demanda do poder Executivo em Cuiabá, o que inclui secretarias de Estado e autarquias, está programado pelo valor de R$ 9,211 milhões o fornecimento de almoço e jantar com a entrada de pratos frios que são maionese de legumes, salada de vegetais folhosos, vegetais cruz e cozidos e ainda carnes vermelha, branca ou pescado bebidas, refrigerantes e água sem gás.

A quantidade prevista é de 166.946 itens pelo valor unitário de R$ 34,40.

Ainda está programada a compra de 157.654 mil itens pelo valor unitário de R$ 22, a quantia de oito tipos de sanduíches variados, salgadinhos, massa doce de bolo ou rocambole, dois tipos de suco, dois tipos de refrigerante, biscoitos finos, café, água e chá.

O segundo lote servirá para atender os órgãos públicos de Cáceres, Tangará da Serra e Diamantino. Pelo valor de R$ 4,819 milhões, é planejada a compra de 45.338 mil itens de saladas frutas variadas, mini sanduíches variados ou salgadinhos, massa doce de bolo ou rocambole, dois tipos de suco, dois tipos de refrigerante e três tipos de biscoito fino, café, água e chá.

O terceiro lote avaliado em R$ 4,106 milhões prevê o fornecimento de almoço e jantar com pratos frios, o que inclui a compra de maionese de legumes, salada de vegetais folhosos, cruz e cozidos, dois tipos de carnes vermelha, branca ou pescado com no mínimo 120 gramas de cada tipo de carne devidamente acompanhado de bebidas.

O pacote que se destinará a atender os órgãos públicos de Barra do Garças e Vila Rica prevê ainda a compra de dois tipos de doces, frutas da estação, copo de suco de fruta ou refrigerante ou água com gás ou sem gás. A estimativa é comprar até 36.836 itens pelo valor unitário de R$ 70.

Ainda no terceiro lote, está prevista a compra de saladas de frutas variadas, oito tipos de mini sanduíches variados ou salgadinhos, uma massa doce de bolo ou rocambole, dois tipos de suco, dois tipos de refrigerantes, três tipos de biscoitos finos, café, água e chá considerando no mínimo 25 pessoas por evento.

O lote quatro vai atender a demanda dos órgãos públicos de Juína, Juara e Alta Floresta. O gasto está estimado em R$ 4,499 milhões com a compra de 40.192 itens pelo valor unitário de R$ 70 a quantidade de pratos frios como maionese de legumes, salada de vegetais folhosos, vegetais crus e cozidos e ainda carne vermelha, branca ou pescado e sobremesas como dois tipos de doces, frutas da estação e bebidas como suco de fruta com a opção de substitui-lo por refrigerante ou água com gás.

Também está programado a compra de 42.152 mil itens pelo valor de R$ 40 saladas de frutas variadas, oito tipos de mini-sanduíches variados ou salgadinhos, uma massa de bolo ou rocambole, dois tipos de suco, dois tipos de refrigerante e três tipos de biscoitos finos, café, água e chá.

O lote cinco está programado para atender exclusivamente o município de Rondonópolis e prevê gastos de R$ 4,181 milhões. São previstos 41.258 itens pelo valor unitário de R$ 70.

A opção de compras é de pratos frios como maionese de legumes, salada de vegetais, carne vermelha e branca acompanhado de bebida, sobremesa, dois tipos de doces, frutas da estação e bebidas como 1 copo de 300 ml de suco de fruta ou refrigerante ou água com gás ou sem gás.

O último lote, avaliado em R$ 3,936 milhões prevê os mesmos itens do lote 5, mas será destinado a atender somente órgãos públicos dos municípios de Sinop e Sorriso. No total, serão 78.816 mil itens com preços variáveis de R$ 70 e R$ 30,80.