Sem estrutura, PMs usam os próprios veículos e até carros de vítimas em MT

G1 MT

No Distrito de Espigão do Leste, em São Félix do Araguaia, a 1.159 km de Cuiabá, os policiais militares têm que usar os próprios veículos e até mesmo carros das vítimas para atender as ocorrências policiais, por falta de carros oficiais.

Segundo o cabo André Alves dos Santos, o único veículo do quartel está na oficina há mais de 50 dias. O distrito fica localizado a aproximadamente 220 km da zona urbana do município e possui cerca de 4 mil habitantes.

Conforme o cabo, que é responsável pelo posto policial, vários ofícios já foram encaminhados para a locadora de veículos para que encaminhe outro carro para a unidade, mas até agora nenhuma providência foi tomada.

“Algumas vezes usamos carro particular para não deixar a população desamparada em casos mais graves ou até mesmo nos veiculos das vítimas”, afirmou o policial.

Ele citou como exemplo dois casos recentes registrados no distrito em que foram necessários usar carros dos moradores para atendê-los. “Houve um furto de defensivos agrícolas e tivemos que usar o veículo do dono da fazenda para atender a ocorrência”, contou.

Para o cabo, a falta de efetivo é outro problema. Além dele, há outros dois policiais que atuam nesse distrito. Porém, um está de férias e outro de licença médica. Então, só sobram dois. Sem policiais, até a escala de trabalho, que deveria ser de 12 horas trabalhadores por 36 folgadas, é impraticável.”Todos os dias em todas as horas temos que estar prontos para atender a comunidade”, afirmou o policial.