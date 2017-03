Servidor é denunciado por prática de pelo menos quatro crimes contra colega de trabalho

Da Redação

Uma denúncia que corre em sigilo, tanto na polícia como na Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta contra um servidor da prefeitura municipal, chegou até o conhecimento da redação do O Diário no dia de ontem. Segundo o que foi relatado à nossa reportagem, ontem pela manhã, um servidor de segundo escalão teria utilizado de suas prerrogativas para realizar uma “investigação” na atuação da denunciante que, um dia antes, por força de sua atuação, teria tido um desentendimento com outra servidora, curiosamente, namorada do denunciado. A reportagem tomará o cuidado de não expor nomes, ao menos no primeiro instante, por dois motivos, o primeiro é porque as investigações correm em segredo de justiça e o segundo, por não ter encontrado nesta quinta-feira, o denunciado para expor sua versão.

Na Promotoria Criminal, cujo titular é dr Carlos Pacianotto, uma assessora do promotor negou que houvesse uma investigação, mas uma fonte do O Diário confirmou que a servidora teria levado o caso até o órgão. Já a Polícia Militar confirmou a lavratura de um Boletim de Ocorrência, mas argumentou que a pedido da vítima, não haveria a divulgação do caso para a imprensa, nem mesmo na resenha repassada aos meios de comunicação o caso seria tratado.

Os crimes que estão sendo tratados, pelo menos à priori, são de calúnia, difamação, ameaça e assédio moral.

O caso – No dia a anterior, 8 de março, por força de sua atuação profissional, a servidora discutiu assuntos com outra servidora, em relação a “assuntos internos do posto de saúde”, chegando a um “desentendimento entre as partes”. Ontem, por volta das 9 e meia da manhã, o denunciado, que é namorado da pessoa que discutiu com a denunciante, teria ido até seu serviço e sob a alegação de que estava fazendo uma “fiscalização pela cidade nos postos de saúde”, chegou até a denunciante afirmando que ela estava “faltando no serviço” e que “não estava batendo ponto” e que, em tom de ameaça ele estaria “providenciando para que houvesse um processo” e que ela seria “mandado embora”.

Segundo o relato a que o O Diário teve acesso, a denunciante afirmou que o servidor que estaria fazendo investigação teria até mesmo invadido seu local de trabalho para tirar fotografias de documentos e materiais de trabalho, sem autorização. O caso teria sido encaminhado tanto para a polícia quanto para a Promotoria para as devidas investigações.

PREFEITURA – A reportagem procurou o chefe de Gabinete, Coronel Ribeiro, para perguntar se havia alguma investigação em curso contra servidores. Ribeiro confirmou que havia de fato algumas informações, mas que num primeiro momento ele estaria aguardando a chegada de documentos que confirmassem a denuncia tanto à Polícia quanto ao MPE. O chefe de gabinete manteve a linha de garantir anonimato à denunciante. “Nós não podemos acusar ninguém sem antes sabermos tudo o que de fato ocorreu, mas se houver indício de crime, será tratado como a legislação manda”, afirmou.