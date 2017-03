Escolas estaduais e muncipais aderem a greve nacional no dia 15

Kariny Santos

As aulas na rede estadual de educação iniciam na próxima segunda-feira, 13 de março, entretanto, a primeira paralisação dos trabalhadores já foi decidida por unanimidade, durante a assembleia geral realizada na quarta-feira (8) nas dependências da escola Vitória Furlani da Riva em Alta Floresta, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT), os profissionais tanto da rede municipal, tanto da rede estadual vão aderir a greve nacional da categoria para o próximo dia 15.

Dentre os motivos apresentados pela classe para a paralisação estão o piso salarial e a reforma da previdência. Os profissionais vão se reunir no dia a 15 em frente à Câmara Municipal e depois devem seguir em passeata até a Prefeitura Municipal. A categoria sinalizou positivo para adesão a greve nacional, porém aqui em Alta Floresta o ato será de apenas um dia.

Conforme membro do Sintep, Dirceu Blanski, além do posicionamento da paralisação, durante a assembleia foi deliberado os próximos atos dos profissionais da rede municipal, “a gente vai aguardar o prefeito chegar de viagem para tentar fazer uma audiência com ele, nós já solicitamos uma audiência e estamos no aguardo para que ele atenda o sindicato para fazermos as reinvindicações”, os profissionais cobram do executivo municipal acréscimo de 1,6% no reajuste dado em janeiro de 2017 e concurso publico.