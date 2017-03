Saque do FGTS inativo começa hoje

Kariny Santos

Começa hoje (10) o pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, que poderão sacar o benefício do FGTS com saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Em Alta Floresta, as filas em frente à caixa econômica durante os últimos meses são extensas desde antes mesmo das portas da agência abrir, onde a população está comparecendo para tirar as duvidas do saque e dos direitos do beneficio.

Conforme a Caixa Econômica Federal, os nascidos março, abril e maio, podem sacar o beneficio a partir de 10 de abril, no caso daqueles que nasceram em junho, julho e agosto o saque estará liberado em maio. Para os nascidos em setembro, outubro e novembro a Caixa Econômica irá liberar o saque do FGTS de contas inativas em junho. Enquanto, os nascidos em dezembro sacam em julho.

Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser feito com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. A Caixa recomenda que os trabalhadores tenham sempre em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão de seu contrato. Para saque acima R$ 10 mil é obrigatória a apresentação desses documentos.

O trabalhador que não sabe se tem dinheiro a receber pode acessar o site sobre as contas inativas. Lá, ele vai saber se tem algum valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para a realização do pagamento.