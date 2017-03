Ronda Escolar é realidade em Alta Floresta – MT

Departamento: Assessoria de Imprensa

O município de Alta Floreta – MT, conta hoje com mas um serviço prestado pela Polícia Militar, a Ronda Escolar. A aproximadamente seis meses deu-se início a essa atividade, que tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos de ensino no que diz respeito a evitar situações de riscos aos alunos.

Em uma viatura composta por dois policias militares, que percorrem todos os estabelecimentos de ensino do município, e em horários pré determinados, visa promover um contato mais direto entre Polícia Militar, escolas, alunos e professores.

Os objetivos da Ronda Escolar e evitar que alunos se coloquem em situações de risco, como, drogas e outras atividades ilícitas, bem como manter contato permanente com o corpo discente para saber as principais necessidades da escola e do seu em torno.

A Rondas escolar é uma atividade Iniciativa da Polícia Militar e é realizada em demais algumas cidades do Estado de Mato Grosso, na área do 9º Comando Regional, Alta Floresta Conta com esse serviço, e nos outros municípios a é feito pelos policias do serviço ordinário.