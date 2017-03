Prefeitura inicia emissão de carnês de IPTU em bairros de Alta Floresta

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da Prefeitura de Alta Floresta

A Prefeitura de Alta Floresta lançou o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2017 com vencimento para 31 de março. Esse ano, os carnês não serão entregues nas residências. Para facilitar, aos contribuintes, foram destacados quatro funcionários da administração municipal que estarão entregando esses carnês em 14 Unidades de Saúde da Família (USFs) seguindo o cronograma a seguir:

Dias 6 e 7 de março (segunda e terça-feira) a entrega foi feita na unidade 01 no Vila Nova e unidade 08 no Boa Esperança.

Dias 8, 9 e 10 de março (quarta, quinta e sexta-feira) na Policlinica e na unidade 05 no setor Norte 2, Cidade Alta.

Dias 13, 14 e 15 de março (segunda, terça e quarta-feira) nas unidades 09 e 02 localizadas nos bairros Bom Jesus e Cidade Bela.

Dias 16 e 17 de março (quinta e sexta-feira) nas unidades 10 do São José Operário e 13 Ana Neri da rua do Araújo.

Dias 20, 21 e 22 de março (segunda, terça equarta-feira) nas unidades 06 do Boa Nova e 11 do Universitário.

Dias 23 e 24 de março (quinta e sexta-feira) nas unidadesdo Jardim Primaverae Jardim das Araras.

Dias 27, 28 e 29 de março (segunda, terça e quarta-feira)nas unidades 03 do Jardim Panorama e 14 Santa Bárbara localizada na Rua G 1 no Setor G.

Segundo o gerente de Fiscalização Tributária Marcilio Zangelmi Junior, os contribuintes deverão procurar esses locais nos dias indicados onde serão atendidos pelos funcionários disponibilizados pela prefeitura e poderão, caso efetue o pagamento em parcela única, gozar de 15% de desconto e mais 10% de bônus caso não possuam dívidas de anos anteriores.

Caso o contribuinte prefira parcelar, ele poderá fazê-lo em três (3) vezes e ainda gozar de descontos de 10%, mais outros 10% caso não esteja em débito.

Para um terceiro tipo de parcelamento que, segundo Marcílio, poderá se estender em até nove (9) meses, o contribuinte deverá procurar a prefeitura e combinar esse parcelamento desde que a parcela não ultrapasse o valor de uma UPFM (Unidade Padrão Fiscal do Município) que é de R$ 30,48.

Marcílio falou ainda sobre o Programa de Refinanciamento Fiscal (Refis) que beneficia pessoas físicas e jurídicas inadimplentes com os tributos municipais, recomendando-os para eu também procurem a prefeitura para o recalculo do IPTU com o bônus.