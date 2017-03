FADAF: Acadêmicos do curso de Direito publicam artigo em revista internacional

Professor Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

Os acadêmicos do 9.º Semestre do Curso de Direito da Faculdade de Alta Floresta – FADAF, Fernando Ferro Fraile e Luiz Guilherme da Cruz, sob a orientação do Professor Mestre Heraldo Felipe de Faria, tiveram seu artigo ” A utilização do correntão como implemento agrícola em Mato Grosso: da sua proibição e posteriormente sua liberação” publicado na Revista Internacional ” Derecho Cambio Social” ( on-line: www.derechoycambio.com) , Lima ( Peru), número 47, 2017. O artigo faz uma breve análise histórica da colonização de Mato Grosso para em seguida analisar os efeitos da proibição e posterior liberação do uso do correntão como implemento agrícola.

Nesse contexto, os autores analisam a Lei que proibiu tal prática em 2012 com o Novo Código Florestal, bem como a Lei que libera o correntão, aprovada recentemente em Mato Grosso e seus efeitos para o desenvolvimento do estado. O artigo é fruto de uma atividade da disciplina de Direito Agrário, ministrada pelo Professor Felipe.

O acadêmico Luiz Guilherme destacou que o incentivo na produção de trabalho científico é fundamental para o crescimento acadêmico. Já Fernando Fraile disse que o artigo lhe proporcionou mais conhecimento sobre o tema, principalmente, no aspecto legal. Ambos agradeceram ao professor pela orientação na produção do trabalho.

Professor Felipe de Faria , Mestre em Direito pela Universidade de Marília – Unimar, apontou que a pesquisa e a produção cientifica são de constante preocupação da coordenadora do curso , Professora Mestre, Ana Célia de Julio. Disse também que este é o primeiro trabalho científico da FADAF publicado em uma revista internacional e parabenizou os acadêmicos pelo empenho na produção do artigo.