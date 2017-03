Dia Internacional da Mulher: Mulheres que fazem a diferença

Kariny Santos

A rotina da mulher é um grande quebra-cabeça com uma quantidade incrível de peças. Todos os dias é ter que encontrar tempo, disposição e flexibilidade para conciliar e executar todas as suas responsabilidades, o que não é uma tarefa fácil. Cuidar da casa, dar atenção aos filhos, dedicar-se ao marido, investir em uma carreira de sucesso, manter-se bonita e atraente… Realizar essas e outras atividades é um constante desafio.

Porém, é um desafio que ela consegue superar, dia após dia, hoje a mulher está conquistando cada dia mais o seu lugar, na Politica, na Policia, na Escola, na Obra, no Escritório, na Tela da Televisão, entre tantos outros lugares, onde as mulheres todos os dias acordam cedo, fazem ginástica, se arrumam, acompanham a lição de casa das crianças, levam a turminha para a escola, fazem supermercado, correm para o trabalho, preparam o almoço e o jantar… Ufa! Só mesmo alguém com muita energia, criatividade e um coração imenso consegue cumprir uma agenda tão agitada.

A Cabo PM Mariza Kolling, 36 anos é moradora de Alta Floresta desde 1997 e é um grande exemplo que o lugar da mulher é onde ela quiser. Seu ingresso na Polícia Militar de Mato Grosso aconteceu em 2003 como Soldado quebrando todas as barreiras da época e em 2014 recebeu a promoção a Cabo.

Além de tudo desempenha a função mais árdua que é ser Mãe de Vanessa Kolling de 11 anos. “Durantes os anos como policial exerci funções operacionais e administrativas bem como as atividades nas escolas com o PROERD, a profissão policial militar é maravilhosa! Como todas as profissões tem seus altos e baixos, mas no final o resultado é muito bom, poder auxiliar a sociedade é uma oportunidade ímpar. Além da profissão, e de ser mãe rsrsrs e atualmente estou como presidente do Lions Clube de Alta Floresta”, destacou a Militar que é Instrutora do PROERD desde o ano de 2004 com promoção a Mentora PROERD em 2010.

Filha, esposa, mãe, profissional e amiga, ela desempenha todos esses papéis ao mesmo tempo e está sempre fazendo a diferença. Por essas e tantas outras qualidades, a mulher merece ser homenageada, reconhecida e valorizada todos os dias. Afinal, com sua vitalidade, graça e poder, ela traduz em atitudes o verdadeiro significado da palavra amor.