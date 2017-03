Caminhão fica atolado por três horas na vicinal primeira norte

Kariny Santos

Os problemas relacionados às condições da vicinal 1ª Norte via de ligação do bairro Vila Nova, localizada aos fundos do bairro Boa Esperança não param, nesta terça-feira 07, um caminhão baú, ficou por mais de três horas atolado na via, que foi patrolada na sexta-feira (03).

Na última semana a secretária de obras enfrentou dificuldades com os moradores, para realizar o patrolamento da via onde os mesmos cavaram uma valeta no meio da pista e fixaram uma placa com os dizeres “Queremos Asfalto”, cobrando providencia do executivo municipal sobre as condições da via e quando uma equipe da secretária de obras foi até a vicinal para realizar o patrolamento e cascalhamento, porém, foi impedida pelos moradores. Segundo o morador Maicon Fernandes, 23 anos, um dos idealizadores do manifesto e que estava ajudando a ‘desatolar’ o veículo, o motivo de não quererem o patrolamento era impedir esses incômodos que são contatados com certa frequência.

“Antes deste aqui, no sábado (04) logo após o patrolamento da via atolou um caminhão ali em cima e a gente conseguiu retirar o caminhão, este aqui já tem mais de três horas que esta aqui no local e isto aqui é consequência do trabalho da prefeitura, da secretária de obras a gente pediu para não fazer porque ia piorar, ao menos não passando ninguém não ia acontecer isto aqui, o radiador do caminhão do rapaz estourou está tendo prejuízo, tem carga que pode estragar com esse tempo que esta, o pessoal vem de fora para trazer mantimentos para os mercados que a cidade precisa e é recebido deste jeito”, explicou o jovem.

Em contato com a secretária de obras, as informações repassadas, são de que o serviço não foi concluído devido às chuvas que caíram no município no final da última semana, e que deve ser retomado nesta quarta-feira se permanecer sem chuvas. Uma equipe da secretária de obras se deslocou ao local para ajudar a retirar o veículo, porém, ao chegar ao local o mesmo já havia sido retirado.