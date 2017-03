Secretaria de Infraestrutura realiza Operação Tapa-buraco

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Depois de concluir o tapa-buraco na Perimetral Rogério Silva e na Avenida Amazonas, na Cidade Alta, a Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta voltou a fazer o serviço na Avenida Senador Júlio José Campos. A avenida fica localizada no Setor Industrial, na região central da cidade, e concentra grande movimentação de veículos e pedestres.

No início do ano a equipe de tapa-buraco da Sinfra realizou a revitalização da pavimentação, porém, as chuvas torrenciais e o tráfego de veículos contribuíram para a formação de novos buracos dificultando a trafegabilidade. Para resolver o problema a Sinfra recuperou o asfalto danificado no trecho compreendido entre a Rua Leandro Adorno (T2) e a Perimetral Rogério Silva.

Para realizar mais esta obra a Secretaria de Infraestrutura contou com uma equipe formada por 11 funcionários, um trator com rolo compactador, um trator com carreta, um caminhão tanque para transportar a emulsão asfáltica para ruptura rápida (RR) e um caminhão caçamba usado para transportar o pavifácil – massa asfáltica, que é utilizado na revitalização do asfalto danificado.

Somente este ano, em menos de 60 dias, a Secretaria de Infraestrutura fabricou mais de 40 toneladas de pavifácil e realizou a Operação Tapa-buraco em todos os bairros e setores da cidade que apresentaram problemas com a pavimentação asfáltica.