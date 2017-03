Recorde de participantes no Rally Cross de Apiacás/2017

A festa mais popular do Brasil, o Carnaval, em Apiacás deu lugar ao maior evento Off Road do norte do estado, o Rally Cross Apiacás.

O Rally que começou com um pequeno grupo de amigos no ano de 2005 na velha guarda Apiacaensse, Marcio Chato, Valdecir Skibom, Diogo, Marcinho, Zé Carlinhos, Washington, Fumaça, Grupo Os Ralas, entre outros, com o incentivo do hoje vereador, Valdomiro Bernardes, então chefe da pasta de esportes na administração municipal. Em 2007 o grupo de adeptos do esporte cresceu e ganhou diretoria, sem nunca visar lucro na realização do evento.

Em 2017, já na sua décima edição o evento bateu recorde de participantes, mais de 1500 pessoas estiveram no Rally Cross, várias cidades da região estiveram representadas por grupos de aventureiros, como Alta Floresta com os Trilheiros da Floresta e Floresta Off Road, Colider com o Moto Clube, Marcelândia, Guarantã do Norte, Sinop, Paranaita, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu, entre outros .

O evento arrasta todas as classes sociais, desde empresários com suas camionetes e jipes importados, até jovens com uma moto Pop 100 com ajustes alternativos para encarar o barro.

O vereador e presidente da comissão organizadora, Miro Bernardes, ressaltou em entrevista a equipe da TV Web Tapajós, que o evento só é possível através das parcerias com o comércio local e de pessoas que ajudam direta e indiretamente:

“O Posto de Combustível G3, onde é realizado o encontro dos participantes oferece um delicioso café da manhã, com a ajuda dos organizadores, como Margarida e outros, o fazendeiro Chaveta da fazenda Santo Antônio doou uma vaca para o churrasco, que é preparado e servido de graça a todos os participantes pelos Amigos da Pesca, Bruce e companhia. Também tem as trilhas, que dão muito trabalho pra ficar prontas para o Rally, a equipe dos meninos Marcio, Diogo, Manoel, Evander, Rodrigo e mais uma galera grande vai e vem umas 5 ou 6 vezes para deixar tudo no jeito, além do Marcos Bernardi da Fazenda Umuarama, que preparou barracão, churrasqueiras e banheiros para o conforto dos participantes. À todo este pessoal e mais gente que ajudou, eu gostaria muito de agradecer e dizer que não existe Rally sem vocês , todos os anos cresce mais e já temos a perspectivas de 2018 ser ainda maior”

A Fazenda Umuarama é o local onde é servido o almoço, no ano passado o ponto de chegada era uma barraca improvisada pelos Amigos da Pesca, próximo a uma belíssima cachoeira, este ano devido as fortes chuvas na região a organização optou por não fazer o almoço próximo ao rio, por oferecer riscos aos participantes, mas em compensação, Marcos Bernardi proprietário da fazenda construiu uma estrutura com cobertura e mesas além de uma pista de velocross para a diversão ficar ainda maior.

A equipe da Secretaria de Saúde, pasta gerida por Fabiana Pessoa, também participa do evento com panfletagem da Campanha de Combate a Dengue e outros males causado pelo mosquito Aedes Aegypti, uma vez que no período chuvoso a proliferação do mesmo é constante. Além de dispor de um veículo com uma equipe de socorristas para eventuais acidentes, durante todo trajeto do Rally.

A segurança também foi reforçada, o 1º Sargento Oliveira comandante do Batalhão da Polícia Militar de Apiacás fala sobre o trabalho no evento: “No sábado a partir do meio dia nós liberamos para que o pessoal que participa do evento transite com seus veículos descaracterizados, sem escapamento, placas, sem sinalizações, como faróis piscas e outros, mas realizamos rondas e até mesmo blitz, se necessário, para conter os arruaceiros. Quem vai participar vem com sua moto aqui para o posto e se diverte e depois vai para o Rally, tem gente que aproveita a situação para beber e pilotar, andar sem equipamentos de segurança, andar em alta velocidade pelas avenidas da cidade e fazer manobras, pondo em risco a vida de terceiros e a sua própria, estes nós tiramos de circulação, porque não estão colaborando para a segurança do evento, e se não sabe se divertir, fica em casa.” Ressalta o Comandante.

O Prefeito municipal Adalto Zago prestigiou o evento do começo ao fim, acompanhado da primeira dama Solange Zago e amigos, como a vereadora Caroline Torres e a vereadora de Nova Monte Verde Eliana Klitzke Lauvers.

O Rally Cross 2017 bateu recorde de participantes, e já deixou saudades e a promessa de um Rally Cross 2018 ainda melhor.