Programa Proerd é retomado em Alta Floresta

Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência

Kariny Santos

Após um período inativo foi retomado nesta segunda-feira (06) as atividades do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), a primeira escola a ser atendida nesta nova fase do programa foi à escola Municipal de Educação Infantil Anjo da Guarda. Conforme a mentora do Proerd no município, Cb PM Mariza, esta primeira etapa atenderá a pré-escola, com as turmas de 1º, 2º, 3º e 4º ano, das Escolas Trenzinho Mágico, Irmã Dulce, Anjo do Guarda e Menino Jesus.

O Programa é pedagogicamente estruturado em lições, ministradas obrigatoriamente por um policial militar fardado; que além da sua presença física em sala de aula como educador social, cria um forte elo na comunidade escolar em que atua, fortalecendo o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família. Nos encontros são debatidas diretamente questões relacionadas ao combate às drogas, o programa também trata de lições relacionadas com a cidadania, valorização da vida, combate à violência e ao bullying, entre outros temas relevantes à vida escolar e à vida em comunidade, atividades que foram projetadas para estimular os estudantes a resolverem os principais problemas na fase em que se encontram vivendo.

“As lições PROERD PRÉ ESCOLA(02 lições), tem por objetivo ensinar orientações de segurança pessoal. Os alunos aprendem como evitar situações arriscadas, a se manterem seguros como pedestres, passageiros, ciclistas e, principalmente, a se divertirem de forma segura. Ensina-se os alunos os procedimentos a adotar em situações de emergência ou quando ocorrem eventos inesperados. Recebem as primeiras noções de habilidades vitais essenciais, como dizer “NÃO” e pedir ajuda”, destacou a Mentora do Proerd, Cb PM Mariza. Que esteve na Capital do Estado na segunda quinzena de fevereiro, para capacitação do Novo Currículo do Proerd.

O programa foi instaurado pela primeira vez em Alta Floresta no ano de 2003 e é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, no 5º e 7º ano do Ensino Fundamental, na educação infantil (PROERD Kids) e para adultos com o Proerd para Pais, por policiais militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças, adolescentes e adultos. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.