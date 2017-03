Prefeitura de Alta Floresta realiza limpeza no lixo seco

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio das Secretarias de Infraestrutura e Desenvolvimento, realizou recentemente a readequação do existente no lixão da Vicinal Primeira Norte. O local é destinado exclusivamente para o depósito de lixo derivado da poda de árvores, corte de grama e folhas – o chamado lixo seco.

Para fazer a realocação do lixo que foi depositado de forma inadequada pela população que utiliza aquela área, foi preciso um trator esteira para remover o lixo que estava tomando parte da estrada dificultando o tráfego de veículos. Com este serviço a Prefeitura de Alta Floresta conseguiu organizar o terreno para o depósito do lixo seco.

A secretária municipal de Desenvolvimento, Elsa Maria Lopes, explicou que o serviço teve o objetivo de amenizar os problemas provocados pelo depósito do lixo de forma inadequada. “Em menos de três dias conseguimos eliminar a situação mais grave”, disse.

De acordo com a secretária o próximo passo será construir a cerca, a guarita para o guarda e instalar portão para controlar a entrada do material que será descartado pela população. “O que está acontecendo naquele local é um desmando da lei, porque estão colocando aquilo que não deveria ser colocado, aquele terreno existe para ficar mais próximo para depositar a poda das árvores, por exemplo. Então, a partir de agora, a prefeitura vai tomar as providências devidas e só vai entrar o lixo adequado. Vamos aplicar a lei”, afirmou Elsa Lopes.

“Conseguimos organizar o terreno de tal maneira que a população terá maior facilidade para jogar o lixo seco, agora esperamos que as pessoas tenham a consciência e colaborem”, alertou o secretário de Infraestrutura Eloi Luiz de Almeida ao orientar a população para depositar o lixo nos locais adequados e não na estrada como aconteceu no começo do ano.