Polícia Militar apreende arma de fogo em Nova Bandeirantes – MT

No dia de ontem uma guarnição da Polícia Militar de Alta Floresta em uma ação de Reintegração de Posse em uma área de litígio no município de Nova Bandeirante fez a apreensão de uma arma de fogo.

O fato se deu por volta das 09h00min hora da manhã quando ao abordarem um motociclista que trafegava sem capacete, verificou-se que este portava uma espingarda calibre 32 e duas munições intactas.

A polícia Militar fez a detenção do suspeito, bem como a apreensão da arma sendo estes apresentados a Delegacia Judiciária Civil.

A Operação de Reintegração de Posse na referida área será de 07 de março de a 10 de março de 2017.

Fonte: Laercio A. de Souza – Assessor de Imprensa do 9º Comando Regional – Alta Floresta-Mt