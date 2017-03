NOITE DE TERROR: Família tem momentos de tensão nas mãos de bandidos

Kariny Santos

Uma família passou por momentos de terror após ser feita refém no início da madrugada deste sábado (04), em uma residência localizada na avenida Amazonas, bairro Cidade Alta.

De acordo com a vítima, ao menos três suspeitos invadiram o imóvel e armados renderam a família, as vítimas foram amordaçadas e colocadas em cômodos diferentes do imóvel.

A ação criminosa durou cerca de meia hora e durante todo o tempo os bandidos exigiam armas e dinheiro.

Do local foram levados pouco mais de R$ 200mil reais de cheques e dinheiro em espécie.

Conforme as informações da vítima o trio adentrou o quintal pelo muro dos fundos da residência, onde encontrou uma escada da construção que é realizada no local. Os criminosos agiram encapuzados e armados com revólveres.

A vítima procurou a Polícia Militar para confeccionar o boletim de ocorrências logo após se desvencilhar das amarras.