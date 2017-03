Mãe armada com facão invade Casa Pinardi para reaver filho

Da Redação

Uma mulher acabou invadindo a Casa Pinardi de Alta Floresta neste final de semana, e levou seu filho do local que funciona como abrigo para crianças em situação de risco.

De acordo com as vítimas, a suspeita arrombou a porta do abrigo e segurou uma funcionária, promovendo ameaças com um facão exigindo que fosse levada até onde seu filho estava abrigado.

A funcionária temendo que algo acontecesse, foi até ao quarto onde estava o filho da suspeita e outras crianças.

Após pegar o seu filho, a mulher deixou o local. A polícia foi acionada e segue investigando o caso.