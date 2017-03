Inicia-se essa semana saque do FGTS de contas inativas na agência de Alta Floresta

Kariny Santos

Inicia-se no dia 10 de março, o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de contas inativas. Os nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar o benefício do FGTS com saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Em Alta Floresta, as filas em frente à caixa econômica são extensas desde antes mesmo da agência abrir, onde a população está comparecendo para tirar as duvidas do saque e dos direitos do beneficio.

Conforme a Caixa Econômica as contas inativas de FGTS com saldo até R$ 1,5 mil poderão ser sacadas no autoatendimento de suas agências bancárias apenas com a senha do Cartão do Cidadão (sem a necessidade do plástico). Já para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil será necessário que o trabalhador possua o Cartão do Cidadão e senha para pagamentos no autoatendimento.

Os trabalhadores ainda tem a opção de saque em canais parceiros (correspondentes Caixa Aqui e unidades Lotéricas), onde são permitidos saques de até R$ 3 mil, apresentando o documento de identificação do trabalhador, Cartão do Cidadão e a respectiva senha. No caso de valores acima de R$ 3 mil o saque deverá ser exclusivamente nas agências da Caixa. Para valores superiores a R$ 10 mil será necessária a apresentação da carteira de trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo do trabalho.

Conforme a Caixa Econômica Federal, os nascidos março, abril e maio, podem sacar o beneficio a partir de 10 de abril, no caso daqueles que nasceram em junho, julho e agosto o saque estará liberado em maio. Para os nascidos em setembro, outubro e novembro a Caixa Econômica irá liberar o saque do FGTS de contas inativas em junho. Enquanto, os nascidos em dezembro sacam em julho.

O cronograma de saques de FGTS proveniente de contas inativas foi divulgado no último dia 14 de fevereiro pelo presidente Mich el Temer e pela Caixa Econômica. São mais de R$ 43 bilhões parados e calcula-se que desse total em torno R$ 30 bilhões venham a ser sacados e injetados na economia do país.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a consulta ao saldo de contas inativas do FGTS pode ser realizada através de seu site, aplicativo do FGTS, Internet Banking, além dos terminais de autoatendimento por meio do Cartão do Cidadão.