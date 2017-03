Altaflorestenses são destaques no Desafio de Brutalidade MTB de Ciclismo realizado em Lucas

Cerca de 140 ciclistas estiveram participando do Desafio X Brutalidade de Ciclismo no final de semana no município de Lucas do Rio Verde. Considerado um dos maiores eventos de MTB do estado de Mato Grosso, o evento contou com a presença de 4 ciclistas altaflorestenses.

O percurso, todo ele feito dentro do perímetro do município de Lucas do Rio Verde, sendo utilizado zona rural e urbana, foram de 50 km, 100 km e 200 km.

No meio desses quase 140 ciclistas, destaque para o altaflorestense Adolfo Camilo, da Biciletaria Camilo Bike que ocupou a 3ª colocação na prova dos 200 km.

Outros ciclistas altaflorestenses que também se deram bem nos 200 km, foram Claudio Mazo, o Maraca, que terminou na 5ª colocação e Ronny Anderson do Minas Hotel que mesmo tendo sua corrente quebrada e ficar parado por cerca de 35 minutos, terminou a etapa em 6º lugar. “Se minha corrente não tivesse quebrado teria terminado colado no Maraca” disse Rony.

Outro destaque foi o jovem altaflorestense José Vitor, filho do empresário Adolfo Camilo, terminou na 4ª colocação nos 100 km.

Os ciclistas altaflorestenses voltam a disputar no final de abril do 2º Desafio de MTB Vale do Arinos que acontecera em Juara onde serão distribuídos mais de 16 mil em premiação.