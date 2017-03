Secretaria de Infraestrutura realiza reparos na ponte do Boa Nova 3

Lindomar Leal

Assessoria da PMAF

Com o propósito de garantir condições de trafegabilidade e acessibilidade aos usuários das vias públicas do perímetro urbano, a Secretaria de Infraestrutura de Alta Floresta realizou na semana passada reparos na ponte da Avenida São Gabriel, que é a principal via de acesso ao Bairro Boa Nova 3.

Localizada em uma avenida de grande movimentação, a ponte que é de madeira e tem 18 metros de comprimento apresentou problemas estruturais na base de sustentação e na parte superior.

Para resolver o problema a Secretaria de Infraestrutura substituiu três vigas e aproximadamente 30 pranchas. O serviço foi concluído no final da tarde da última sexta-feira (03), com a supervisão do secretário Eloi Luiz de Almeida.