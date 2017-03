Pé de guerra: moradores interditam vicinal 1ª Norte

Kariny Santos

Os moradores das proximidades da vicinal 1ª Norte, localizada aos fundos do bairro Boa Esperança, interditaram esta semana a via de ligação do bairro Vila Nova. Os mesmos cavaram uma valeta no meio da pista e fixaram uma placa com os dizeres “Queremos Asfalto”, cobrando providencia do executivo municipal sobre as condições da via. Nesta quarta-feira 01, uma equipe da secretária de obras foi até a vicinal para realizar o patrolamento e cascalhamento, porém foi impedida pelos moradores.

O morador Maicon Fernandes, 23 anos um dos idealizadores do manifesto conversou com a nossa redação na tarde desta quinta-feira 02. Conforme o jovem a comunidade quer que seja realizado o asfaltamento da via e se não possível no momento, que o prefeito municipal Asiel Bezerra, vá in loco conversar com os moradores.

“O pessoal vem aqui, só passa a Patrol, joga barro na nossa cara e não resolve o problema e toda vez é a mesma coisa, então a gente pegou e fez o manifesto. Vieram com a Patrol querendo jogar terra de novo só para jogar um pano em cima do problema e a gente não deixou fazer o serviço e estamos querendo a presença do prefeito para vir conversar”, ressaltou.

Nas proximidades do local interditado um caminhão de entrega ficou entalado em uma das valetas de escoamento de água nas laterais da via, onde moradores e outros caminhões se reunirão para retirar o veiculo que ficou atravessado no meio da pista.

Em contato com a secretária de obras, o secretário Elói Luis de Almeida afirmou que se não estiver chovendo, ainda hoje (03) uma equipe estará retornando para realizar a recuperação da via, e se a equipe for impedida de trabalhar pelos moradores outras medidas serão tomadas com os órgãos competentes.