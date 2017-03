“Nossa Senhora” doada pelo cantor Daniel, vai ser sorteada em Ação entre Amigos

Da Redação

Uma imagem de Nossa Senhora, doada pelo cantor sertanejo Daniel, será sorteada em uma Ação entre Amigos organizada pela Comitiva do Bem (responsável pelo 14º Leilão Provida) e o resultado financeiro será repassado à Fundação Pio XII (Hospital de Cancer de Barretos-SP). O anúncio foi feito pelo presidente da Comitiva do Bem Junior Medeiros, que espera instituir um “novo recorde” em favor do hospital.

Segundo Medeiros, em sua estada em Barretos no ano passado, quando foi acompanhar o tratamento de saúde de membro da família, ele acompanhou um grupo de pessoas lá esteve para entregar os resultados da Ação entre Amigos realizada nos mesmos moldes, não teve dúvida, conversou com a direção do HCB e solicitou que a ideia fosse trazida para Alta Floresta.

Segundo Medeiros, a imagem foi doada pelo cantor sertanejo Daniel e entregue em mãos pelo Diretor Luiz Antonio Zardini, diretor nacional de captação de recursos para a instituição. “Nós tivemos a ideia de fazer uma ação entre amigos e nós vamos fazer o sorteio desta imagem para presentear a pessoa sorteada”, disse Medeiros, que afirmou que uma comissão da Comitiva do Bem estará visitando as pessoas interessadas em participar da ação entre amigos.