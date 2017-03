3 deputados embolsam 2 “gordos” salários da AL

RD News

Dos 24 deputados, três “engordam” o bolso hoje com dois salários da própria Assembleia. São eles: Pedro Satélite (foto) e Gilmar Fabris (ambos do PSD) e Romoaldo Júnior (PMDB). Além do subsídio mensal de R$ 25,3 mil, recebem mais o benefício do extinto FAP.

No caso de Satélite e Fabris são mais R$ 25,3 mil. E ainda ganham outros R$ 65 mil de reembolso de verba indenizatória, totalizando R$ 115,6 mil para cada. Já Romoaldo tem direito a receber 57,9% da pensão do FAP, o que soma R$ 14,6 mil.

Ao todo são 103, incluindo ex-deputados que hoje são prefeitos, como Thelma (Chapada) e Emanuel Pinheiro (Cuiabá), “arrancando” do caixa do extinto Fundo nada menos que R$ 771,8 mil mensais (R$ 9,2 milhões/ano).