Prefeito Asiel vai ao Canadá em busca de investidores para setor de mineração

Da Redação

O prefeito Asiel Bezerra de Araujo fará sua segunda viagem internacional neste ano, em busca de investidores para Alta Floresta, o destino desta vez será o Canadá. O prefeito fará parte de uma comitiva composta por prefeitos de cidades extratoras de vários tipos de minerais e presidentes de sindicatos e associações ligadas ao setor. Na sexta-feira, 24, a Câmara Municipal de Alta floresta autorizou por meio do Decreto legislativo nº 002/2017, para que o prefeito se ausente do país com esta finalidade.

A Viagem “Missão PDAC”, será viabilizada através do Programa “Desenvolve Mato Grosso”, antigo MT Fomento. Mato Grosso foi convidado a participar da Missão após uma explanação, ainda no ano passado, feita pelo assessor técnico da prefeitura Valdiney Trujillo em um encontro da Câmera de Comercio Brasil/Canadá, em São Paulo, das potencialidades de Alta Floresta, estas potencialidades serão apresentadas agora diretamente aos investidores na Convenção PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada), que se realiza na cidade de Toronto, província de Ontário, Canadá, de 5 a 8 de março próximo.

Segundo o diretor de Operações do programa “Desenvolve Mato Grosso”, João Gebara, a Missão tem por finalidade levar “municípios que tem potencial para mineração, vamos levar os prefeitos para que eles possam se encontrar frente a frente com investidores que já demonstraram interesses de aporte de capital , investimento estrangeiro direto no estado na área de mineração”, disse quando de sua estada, no inicio do mês de fevereiro em Alta Floresta.

Participarão da missão representantes das cidades de Alta Floresta, Apiacás, Juina, Peixoto de Azevedo, Jaciara, Poconé, Rondonopolis e Sinop.

A missão acontece de 5 a 8 de março e segundo o prefeito Asiel Bezerra, é uma grande oportunidade para que o setor de extrativismo mineral consiga atrair para cá investimentos em recursos financeiros e em tecnologia de ponta para extração do ouro. “Nós temos que ter a preocupação ambiental e com tecnologia mais avançada será possível aumentar a produção com menor agressão ao meio ambiente, o mundo pede este cuidado e é com este intuito que nós vamos à essa Missão no Canadá”, afirmou.