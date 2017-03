PARANAÍTA INCLUSA: Rotary clube e Governo construirão 100 academias ao ar livre em MT

Da Redação

Numa parceria entre o governo de Mato Grosso e o Distrito 4440 do Rotary Clube serão implantadas 100 academias ao ar livre em 52 municípios matogrossenses. O termo de colaboração foi assinado na quinta-feira (23.02) em cerimônia no Palácio Paiaguás. O investimento do Estado, via Secretaria de Estado das Cidades (Secid), projetado é de R$ 2,1 milhões.

A aquisição e instalação dos equipamentos ficarão a cargo do Rotary Clube e a previsão é de que serviço ocorra ainda neste semestre. Cada academia é composta por um multi-exercitador com seis funções, simulador de cavalgada triplo, alongador com três alturas conjugado, surf duplo, simulador de remo, simulador de caminhada triplo, esqui triplo, rotação dupla diagonal tripla, placa orientativa, pressão de pernas triplo, rotação vertical tripla, lixeira telada e um banco. O termo de parceria prevê ainda que o Rotary realize a urbanização do local que receberá os equipamentos.

As cidades

A capital matogrossense será contemplada com seis unidades que serão instaladas no Ginásio Verdinho, Praça 8 de Abril, Parque das Águas, Orla do Porto, bairro CPA IV e Praça Nova Palmira Pereira. Também serão agraciados os municípios de Araputanga, Água Boa, Arenápolis, Barra do Bugres, Barra do Garças, Carlinda, Campo Verde, Canarana, Cláudia, Curvelândia, Campo Novo do Parecis, Colíder, Diamantino, Guarantã do Norte, Guiratinga, Glória D’oeste, Jauru, Juína, Lucas do Rio Verde, Mirassol D’oeste, Nova Guarita, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Maringá, Nobres, Paranaíta, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Porto Espiridião, Peixoto de Azevedo, Poconé, Porto Alegre do Norte, Querência, Rio Branco, Rondonópolis, São José dos Quatro Marcos, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tapurah, Terra Nova do Norte, Várzea Grande, Vera e Vila Bela da Santíssima Trindade.