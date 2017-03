Empresário de Sinop encontra doadora de medula óssea para transplante nos EUA

Só Notícias

O empresário sinopense Guilherme César Ferraz confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que está internado em um hospital, em Curitiba (PR), se preparando para receber o transplante de medula óssea de uma jovem de 22 anos, que mora nos Estado Unidos. O procedimento cirúrgico está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira (1º março), no período da tarde.

De acordo com Ferraz, a compatibilidade é de 100% e foi repassada no dia 8 de dezembro do ano passado pelo Instituto Pasquini e The Icla da Silva Foundation (Fundação Icla da Silva). “Conseguiram por uma organização internacional. Entrei no hospital e estou zerando minha imunidade com o tratamento quimioterápico para chegar na imunidade zero para receber a medula nova”.

Segundo o empresário, esta é a oportunidade de voltar a ter uma vida normal. “É uma possibilidade de viver, de continuar escrevendo meu legado e ver meus filhos crescerem. Porém, para que isso ocorra, tenho que enfrentar todas as adversidades da complexidade do procedimento de transplante de medula óssea”.

Guilherme foi diagnosticado com Mielo Fibrase Primária [um tipo raro de leucemia], em junho do ano passado.