MAIS PRAZO: Câmara autoriza prorrogação de isenção de impostos, agora até 31 de março

Da Redação

A Câmara Municipal de Alta Floresta autorizou na sexta-feira, 24, a prorrogação do desconto de 100% aos contribuintes que tiverem débitos com a Fazenda Pública Municipal (IPTU, Alvarás e ISSQN), que agora terão até o dia 31 de março para pagar seus impostos, em cota única, gozando com desconto de 100% “dos encargos devidos relativos à multa de mora, aos juros de mora, e, quando for o caso, à multa de infração”.

Ajustes no sistema de informatização de cobranças de impostos e a reorganização do departamento de comunicação da prefeitura colaboraram para a baixa procura dos contribuintes. A Câmara soube entender as dificuldades, mas a administração municipal teve que ouvir um “puxão de orelhas” feito pela vereadora Elisa Gomes Machado que, na Tribuna da Casa pediu ao Lider do prefeito que levasse a preocupação de intensificar a divulgação nos meios de comunicação local sobre a prorrogação do prazo. “Leve esta preocupação nossa porque nós já estamos prorrogando mais uma vez, nem venceu ainda (autorização do dada no dia 24), mas para que o município possa arrecadar o mais rápido possível dentro deste prazo de 31 de março”, afirmou a vereadora.

Segundo a coordenadora de arrecadação e fiscalização, Osana Cardoso Feitosa, os interessados em aproveitar os descontos poderão fazer a impressão dos boletos “via internet” pelo site da prefeitura municipal. Mas a equipe estará também disponível para atender os contribuintes na tesouraria da prefeitura municipal para gerar os boletos com os valores (de acordo com a forma de pagamento escolhida, a vista ou parcelada). “Qualquer duvida ou esclarecimentos que as pessoas quiserem tirar, podem comparecer no Cadastro ou na Fiscalização e nós estaremos dando as informações”, explicou Osana.