Idoso é encontrado morto em kitnet no Panorama

Da Redação

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado nas primeiras horas da manhã deste domingo, 26, em uma residência localizada na rua Jequitiba, no bairro Jardim Panorama. Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, a vítima identificada como Francisco Vieira de Carvalho, vulgo Mineiro, de 68 anos, estava caído em um dos cómodos da Kitnet em que residia.

A PM foi acionada por volta das 7:00hrs da manhã de domingo, pelo proprietário do imóvel, que relatou que a alguns dias não via a vítima, que fazia constante uso de bebidas alcoólicas e devido ao forte cheiro vindo da Kitnet acionou a PM.

O corpo da vítima estava em estado de decomposição e com perfurações de um “objeto perfuro-cortante” (faca) pelo corpo. A PM realizou o isolamento do local até a chegada da Perícia Oficial técnica – Politec. As suspeitas são de que se trate de um homicídio ocorrido em ao menos três dias devido ao estado de decomposição do corpo.