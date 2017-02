Sintep pede agenda com prefeito para discutir pendência de 1,6%

Kariny Santos

Foi realizada nesta quarta-feira 22, uma Assembleia Geral dos profissionais municipais de educação, na Escola Municipal Laura Vicuna. Conforme a diretora regional do Sintep na região norte, Ilmarli Teixeira a classe optou pela solicitação de uma audiência do Sintep, com o prefeito municipal Asiel Bezerra.

De acordo com Ilmarli, os profissionais aguardam resposta do chefe do Executivo Municipal relacionado, os projetos de leis e acordos firmados com o executivo. “O Sintep já solicitou a audiência com o Prefeito e aguarda para que a gente possa trabalhar as questões pendentes, que é os contratos temporários, as tabelas salariais diferenciadas, os projetos de lei e o 1,6% que ficou pendente do piso salarial”, explicou.

A próxima audiência está agendada o dia internacional da mulher, 08 de março e vai contar com a presença de profissionais municipais e estaduais que devem deliberar sobre a adesão ou não à Greve Geral Nacional convocada para iniciar no dia 15 de março, contra a Reforma da Previdência entre outros projetos.