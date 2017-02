Pioneiros são lembrados em Moções de Pesares na Câmara de Vereadores

Da Redação

Os pioneiros Rosilto Correia de Morais (Hotel Coroados) e Maria Amélia Neves Alves (professora da Uniflor) foram lembrados na sessão ordinária desta terça-feira, 21 em que foram aprovadas Moções de Pesares às famílias dos pioneiros que faleceram neste início de ano. A professora Maria Amélia faleceu no dia 19 de janeiro e o empresário Rosilto de Morais faleceu no dia 11 de fevereiro. Ambos fizeram parte da história de Alta Floresta e, de alguma maneira, também da Faculdade de Direito de Alta Floresta (Fadaf, mantida pela Uniflor) em que a primeira era professora e o segundo, formado em Direito pela instituição.

O jornalista Danny Morais, filho do empresário, esteve na redação do O Diário e contou um pouco da trajetória dos últimos três meses de Rosilto, que vinha tentando conter os efeitos de uma cirurgia cardíaca feita na capital do estado matogrossense. Problemas renais surgidos já no final de 2016 chegaram a levar seu pai à UTI, de onde conseguiu se recuperar, mas acabou sendo acometido por uma bactéria multirresistente. Debilitado, Rosilto não resistiu ao tratamento morrendo com um quadro de septicemia, que é uma infecção grave no sangue decorrente de infecção em outras partes do corpo. O Jornalista agradeceu aos vereadores pela homenagem prestada ao pai.

Junior Zamar, filho da professora Ana Amélia também mostrou gratidão ás lembranças das ações que foram desenvolvidas pela mãe, que além de ainda trabalhar na Uniflor, também era presidente do Conselho Municipal do Idoso e ajudou a criar vários benefícios para os idosos, como seminários, encontros da terceira idade e a criação do bailão da terceira idade, realizado mensalmente no CTG e que se tornou sucesso de público. “Minha mãe era muito alegre e participativa, as pessoas gostavam de seu envolvimento e sempre respeitaram suas posições, me orgulho muito”, disse Junior em conversa com a reportagem do O Diário.