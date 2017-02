Apesar de alerta de responsabilização pelo TCE, Carnaval de rua de Alta Floresta vai acontecer

Da Redação

O vereador Marcos Menin (DEM) procurou a reportagem do O Diário para anunciar que o Carnaval de rua de Alta Floresta irá acontecer normalmente, apesar do “alerta de responsabilização” emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso endereçado às prefeituras matogrossenses. O alerta foi assinado pelo presidente do TCE, Conselheiro Antonio Joaquim e atendeu uma solicitação do Ministério Público de contas.

“Recomenda-se que, caso esteja enfrentando, ou na iminência de enfrentar qualquer tipo de dificuldades financeira que implique em restrições na prestação de serviços de saúde, educação ou segurança, bem como em relação ao pagamento de remuneração de seus servidores e prestadores de serviços, observando o critério de oportunidade, conveniência e interesse público, se abstenha de realizar o Carnaval 2017, seja por meio de contratações diretas, transferências voluntárias, convênios, patrocínios ou qualquer forma que acarrete destinação de recursos públicos para tal finalidade”, informa.

Segundo o vereador, o convênio para o Carnaval é uma ação parlamentar do deputado estadual Romoaldo Junior e o recurso é “carimbado” e só pode ser utilizado para esta finalidade, razão pela qual a não realização do carnaval não implicaria em utilização do dinheiro para “outra finalidade” que não o próprio carnaval.

Menin sempre foi um carnavalesco de mão cheia, por vários anos foi o líder do Ekitravados, o maior bloco de carnaval de Alta Floresta. Como vereador, era de se esperar que ele lutasse pela volta do carnaval de rua, o que está acontecendo neste momento.

Na prefeitura há um certo temor por parte de alguns secretários de que o carnaval de rua venha a se transformar em dor de cabeça para o prefeito Asiel Bezerra, já que há vários problemas pontuais em diversos setores da administração pública, por exemplo, na secretaria de obras, que tem sérios problemas para enfrentar, dentre eles o lixão de Alta Floresta, cujo lixo está, de novo, avançando para a rodovia MT 208.