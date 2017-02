SES faz levantamento de demanda para elaborar contrato com nova OS

Kariny Santos

O Superintendente da Secretaria Estadual de Saúde, Fabio Henrique Lago, esteve nesta segunda-feira 20, em Alta Floresta, em uma reunião no Consórcio Regional de Saúde do Alto Tapajós que abrange os seis municípios da região, Alta Floresta, Paranaíta, Carlinda, Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, para levantar as necessidades do Hospital Regional Albert Sabin para a operação das OSs.

Há cerca de 20 dias dois representantes da SES, o Superintendente Fabio Henrique Lago e o Secretário Adjunto de Políticas e Regionalização Ricardo Venero Soares, estiveram no município e participaram de reuniões para analisar a situação da gestão do Hospital Regional Albert Sabin, na ocasião foram apresentadas três propostas de gestão para o Hospital Regional, de devolução do hospital para o município sede, para que o Consorcio assumisse a gestão do HRAS ou para que a gestão da unidade de saúde fosse entregue a uma Organização Social. Os prefeitos votaram e decidiram por unanimidade que o hospital deve ser gerido por uma OS, que será escolhida pelo Estado por meio de um processo próprio de escolha.

Este terceiro encontro segundo o superintendente da SES, foi feito com o objetivo de estudar e analisar as demandas e os déficits do hospital, para firmar um contrato com as OS, onde reflita a realidade da região, “nós estamos aqui 20 dias depois aproximadamente para discutir as necessidades da região na elaboração de um instrumento que vai ser balizador para a contratualização com a OS, então hoje a gente pactuou quais são as necessidades da região e qual é a demanda real, o que esta sendo executado e o que necessita além disso, dentro da capacidade do hospital”, explicou.

Conforme Fabio Henrique Lago a SES tem conhecimento das necessidades do HRAS, onde necessita não só de implementação de serviço, readequação mas sim de organização de uma maneira geral, mas também da estrutura física entre outras necessidades, “a gente sabe que o hospital tem passado por dificuldades financeiras e consequentemente os serviços são comprometidos com isso, mas a nossa ideia é corrigir os nossos problemas e a gestão passar a ser feita de uma maneira mais efetiva e eficaz (…) o maior problema que a gente tem hoje dentro do hospital é a quantitativa de leitos que é insuficiente para a demanda atual, os serviços eles existem, mas muitas vezes são comprometidos devido a estrutura física que existe”, explicou.

Após a elaboração das demandas, será montada uma comissão com representantes dos municípios integrantes da região do Alto Tapajós atendida pelo HRAS, representantes da secretaria municipal de saúde de Alta Floresta, representantes do escritório regional de saúde e representantes do Hospital regional, com o intuito de descentralizar a fiscalização e implantar as comissões de avaliação e controle dentro da própria região, sendo assim tendo um maior controle das ações e definição das contratações de serviços pela OS passará por uma consulta aos municípios. “a partir da criação desta comissão a gente vai ter a condição de fiscalizar e acompanhar todo o processo de forma local”, explicou Fabio.