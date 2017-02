Secretário Marafon lança Pró-Escolas, garante recursos para reformas e um CIEC para Alta Floresta

A visita do Secretário de Estado de Educação, Esportes e Lazer Marco Marafon a Alta Floresta no inicio dessa semana para lançar o programa Pró-Escolas, deve gerar frutos positivos, em cárater emergêncial, para algumas escolas. Outras, apesar de ter visitado as 11 escolas do município, devem ser colocadas numa lista de prioridade, para serem atendidas pontualmente.

Dentres essas prioridades emergenciais estão as escolas estaduais Marinês Fátima de Sá Teixeira, Jayme V. de Campos Junior e 19 de Maio. Somente essas três escolas, os valores devem chegar a 800 mil reais.

O primeiro valor a ser liberado será para a escola Marinês F. de Sá Teixeira que irá receber R$14.500,00 de verba emergencial para atender a cobertura do refeitório. A calçada externa também receberá recursos da Seduc para sua construção. Esse valor deve ser encaminhado para que a Prefeitura execute o serviço.

Já a escola JVC terá sua quadra poliesportiva toda reformada. A reforma, no entanto, será licitada, assim como a escola 19 de Maio, localizada no Bairro Boa Nova. De acordo com o vereador Tuti do PSDB, a reforma da escola 19 de maio deve ser feito com emenda do deputado estadual Nininho.

Além disso, cinco escolas da zona rural terão seus serviços de internet garantidos através de recursos, que também serão liberados de forma emergencial, até que se licite os serviços.

É esperar que as promessas se cumprem, pois ao final de 2015 o governador Pedro Taques esteve em Alta Floresta prometendo algumas dessas reformas e nada aconteceu, ainda.

Durante lançamento do Pró-Escolas, Marafon garante CIEC para Alta Floresta

O Programa Pró-Escolas foi apresentado para a comunidade e lideranças altaflorestenses pelo próprio Secretário de Estado de Educação e Esportes Marco Marrafon. Ele ressaltou a necessidade de fortalecer a relação com os municípios mato-grossenses, identificando dessa forma as prioridades, para que estado e municípios juntem forças e trabalhem em parceria para a melhoria da educação em todo estado de Mato Grosso. O programa reúne investimentos e ações nas áreas de Ensino, Estrutura, Inovação e Esporte e Lazer.

Durante o lançamento do Pró-Escolas, o secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, garantiu a construção de uma escola do mais alto padrão já projetado pela Seduc-MT, o CIEC – Centro Integrado Ensino e Comunidade.

Uma novidade da Seduc pensada para tornar o ambiente escolar mais saudável e convidativo à busca pelo conhecimento. As escolas desse modelo contarão com 18 salas de aula, com capacidade para atender até 540 alunos por turno; infraestrutura inteligente, que privilegiará a economia de água e luz, por meio da utilização de sistemas de reutilização de águas pluviais, placas de captação de energia solar e iluminação em LED.

O local escolhido para a implantação do CIEC sera a grande Cidade Alta. De acordo com informações, uma área com mais de 10 mil metros, próximo ao Jardim Guaraná, já foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal.

A apresentação do Projeto Pró-Escolas foi feito na segunda-feira (20) em Alta Floresta, na terça (21) a comitiva esteve em Matupá.

Para este ano, a Seduc prevê iniciar a construção de 15 centros integrados em todo Mato Grosso.