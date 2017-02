Na volta das sessões ordinárias, Emerson Machado anuncia que concorrerá como primeiro secretário na eleição da Ucemat

Da Redação

Começou ontem o período de sessões ordinárias na Câmara Municipal de Alta Floresta e o tom adotado pela maioria dos vereadores foi de agradecimento aos seus eleitores que os conduziram (ou reconduziram) ao cargo. O presidente da Câmara, Emerson Machado, usou um tom conciliador para pedir que haja respeito e reciprocidade entre os pares. “Quero aqui pedir de coração que cada vereador respeite o trabalho de cada um, isso é importante para que cada um consiga o seu espaço, porque aqui tem espaço para todos”, disse o presidente.

Na sessão, Emerson Machado anunciou que fará parte da chapa 01: “Ucmmat forte com credibilidade”, cujo candidato à presidente é o vereador de Sorriso Dirceu Antonio Zanatta. Quando Emerson foi convidado a fazer parte da chapa, ofereceram-lhe a terceira ou quarta secretaria, mas dias após o convite, Zanatta ofereceu a primeira secretaria, após “ver o currículo” do vereador altafloresetnse. “É um reconhecimento, primeira secretaria é muito importante, fiquei honrado, quero concorrer, não sei se nossa chapa será vencedora, a outra chapa é fortíssima mas estou no processo de disputa, até hoje, graças a Deus nunca perdi uma eleição”, afirmou confiante.

Aos novos vereadores, o presidente da casa mandou um recado quanto ao trabalho que será desenvolvido. “Eu acredito que teremos um bom atendimento, como já começou de uma maneira maravilhosa e vamos continuar assim”, disse, afirmando que o seu estilo de trabalho já é conhecido pelos vereadores mais experientes, mas que os novatos entenderão com facilidade. “Procuro honrar o que falo, qualquer ser humano que não honrar o que fala, cai no descrédito”, finalizou.