Moradores do Imperial reclamam das ruas abandonadas

Da Redação

Moradores do Jardim imperial estão assustados com a falta de manutenção nas ruas do bairro. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um dos moradores denuncia as condições das principais ruas, que em alguns casos não dá sequer para trafegar de carro.

O morador reclama também que a soma do excesso de chuvas e a falta de manutenção nas vias públicas favoreceu o surgimento de enormes poças de água, que facilitam a proliferação de mosquitos responsáveis por várias doenças, dentre elas azika, dengue e chikungunya.

A dificuldade é tanta que alguns moradores resolveram improvisar fazendo pontes nas entradas das casas. Como a enxurrada é muito grande, estas pontes muitas vezes não suportam e acabam cedendo. “As vezes os moradores tentam colocar sacos de arreia, árvores, já foi colocado pedra aqui, restos de construções, para ver se consegue sanar o problema, mas não consegue e aqui está infelizmente está muito complicado”, explica o denunciante.

Contactado por nossa reportagem, o morador afirmou que resolver fazer a gravação e de certa maneira se expor (nesta reportagem preferimos não identificá-lo) para que as autoridades competentes tomem alguma providência. “Vou pedir para a população compartilhar este vídeo para que chegue às nossas autoridades, nosso prefeito, nosso secretário de obras para que deem uma atenção especial aqui para o pessoal do Jardim imperial que está sofrendo com as estradas ruins aqui”, afirmou.